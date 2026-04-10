Hansi Flick y Manolo González se juntan en la previa del derby. / DAVID BERNABEU

Hansi Flick y Manolo González se juntan en la previa del derby.

Hansi Flick y Manolo González se juntan en la previa del derby. Esta vez posaron ante la prensa gráfica en el Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Se les vio sonrientes y con buen rollo. La 21 en las manos de Manolo, la de Gavi en las de Hansi Flick. Antes de irse por el túnel, el técnico alemán le estuvo mostrando al entrenador del Espanyol detalles del campo de entrenamiento de sus hombres. Vivirán el cuarto duelo. De momento, tres triunfos para Hansi.