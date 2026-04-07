Flick, sobre el cabreo de Lamine: "Tenemos que ver también que solo tiene 18 años" / FC BARCELONA

Flick, sobre el cabreo de Lamine: "Tenemos que ver también que solo tiene 18 años"

"Creo que ya lo dije el sábado", recordó Hansi Flick. "Él (Lamine Yamal) lo intentó todo, lo que tenemos que decir es que Lamine tiene 18 años, y para mí es un jugador increíble", resaltó el entrenador del Barça. "Cuando ves una repetición del partido ves que lo que hace y es increíble", insistió en ver el lado deportivo. El entrenador del Barça reconoció sobre su jugador que "a veces puede estar enfadado si lo cambio, o si ha pasado una situación en la que ha tenido a muchos jugadores encima suyo o si ha fallado una ocasión", pero restó importancia a estas sotuaciones. "Es un jugador con emoción y yo le apoyo. Va por el buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado". Más información