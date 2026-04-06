El FC Barcelona arranca una nueva semana de entrenamientos / FC BARCELONA

El FC Barcelona arranca una nueva semana de entrenamientos con De Jong entrenando al margen

El FC Barcelona ha arrancado una nueva semana de entrenamientos con el grupo al completo con los jugadores disponibles para preparar la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. No obstante, la sesión ha confirmado un contratiempo importante en la sala de máquinas culé: Frenkie de Jong sigue entrenando al margen y no llegará al primer asalto en el Spotify Camp Nou, una ausencia que condiciona los planes de Hansi Flick para el pivote. Más información