Jules Koundé: "Mi jugador favorito es..." / @BarcaNewsFRA

Jules Koundé: "Mi jugador favorito es Pedri"

Jules Kounde se deshizo en elogios hacia su jugador favorito del equipo. El central francés, lesionado en el partido de Copa ante el Atlético, sigue recuperándose de una dolencia de la que apunta a regresar tras el parón internacional. Aunque es posible que necesite una semana más de margen, todo indica que podría certificar su vuelta para el primer duelo de Champions, precisamente, contra el conjunto colchonero. Durante un reciente 'stream', el parisino no dudó al mostrar su fascinación por uno de sus compañeros de vestuario: "Pedri es mi jugador favorito. Es absolutamente brillante", confesó. Más información