Dídac Peyret

Entreno del Barça sin Eric García y con Lamine Yamal de broma

El Barça sale a entrenar sin Eric, que sigue arrastrando una sobrecarga y hace trabajo específico. Sí ha saltado al campo Joan, protagonista tras dar el susto ante el Newcastle y después por estar en la lista de Luis de la Fuente. El meta ha sido el último en salir al campo provocando un poco de suspense. Repiten los jóvenes Xavi Espart, Tommy, Álvaro Cortes y Kochen. Lamine ha salido al campo de muy buen humor bromenado con algunos compañeros Más información