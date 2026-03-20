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Flick prepara el partido del domingo ante el Rayo con todos los jugadores disponibles

Flick prepara el partido del domingo ante el Rayo con todos los jugadores disponibles

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Flick prepara el partido del domingo ante el Rayo con todos los jugadores disponibles

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El FC Barcelona se ha ejercitado este viernes en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con todos los jugadores disponibles. El técnico teutón Hansi Flick ha contado con la participación de los integrantes del filial Tommy, Cortés, Kochen y Espart. Los azulgrana preparan el partido correspondiente a la jornada 29 de Liga este domingo a las 14 horas contra el Rayo Vallecano. Será el último encuentro antes del parón de selecciones.

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