Rafa yuste: El Barça tiene que trabajar para erradicar el racismo / Jordi CARNÉ/SPORT

Rafa Yuste: El Barça tiene que trabajar para erradicar el racismo

El presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste acompañó a Lilian Thuram durante su charla sobre racismo en el Aula Magna del edificio histórico de la UB, también estuvo, la directora general de la Fundació FC Barcelona, Marta Segú, y el rector de la universidad, Joan Guàrdia, el exfutbolista francés denunció que "nuestras sociedades se han construido mediante unas jerarquías sobre el color de la piel". "Cada uno de nosotros tiene prejuicios sin saberlo. Es una cuestión estructural. El narcisismo blanco es cultural, muy profundo. Y hay que denunciarlo", subrayó. Rafa Yuste atendió a los medios a la salida del acto.