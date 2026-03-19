Los mejores momentos de Anna Vives en el palco / FC BARCELONA

Los mejores momentos de Anna Vives en el palco del Spotify Camp Nou

Anna Vives fue recibida en el palco del Spotify Camp Nou por Joan Laporta y el presidente en funciones Rafa Yuste. El president electo, se mostró muy cariñoso y le dijo "¡Con esta letra ganamos de paliza!". Anna, una joven con síndrome de Down que hace más de una década decidió crear su propia letra. Su tipografía única ha sido la encargada de estampar los dorsales de toda la plantilla. Se trata de una acción coordinada por la Fundació FC Barcelona, en colaboración con la UEFA Foundation for Children y la Fundación Itinerarium, y sirve como antesala para el Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo.