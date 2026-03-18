Rafa Yuste llega a la comida con la cúpula del Newcastle: "Te mentiría si te dijera que no sueño con la sexta Champions. Espero levantarla junto a mi gran amigo Joan Laporta” / DAVID BERNABEU

Rafa Yuste llega a la comida con la cúpula del Newcastle: "Te mentiría si te dijera que no sueño con la sexta Champions. Espero levantarla junto a mi gran amigo Joan Laporta”

Rafa Yuste, presidente en funciones del Barça, llega a la comida con la cúpula del Newcastle. “Debemos darlo todo. Te mentiría si te dijera que no sueño con la sexta champions. Espero levantarla junto a mi gran amigo Joan Laporta” “Los jugadores le tienen un gran cariño al presidente. Ayer, en el vestuario, lo volví a comprobar” “Flick? Confio en Deco y estoy seguro que hará lo que tenga que hacer”