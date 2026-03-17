Joan Laporta confirma en El Món a Rac 1 que Flick quiere seguir y habrá acuerdo / RAC1

Joan Laporta confirma en El Món a Rac 1 que Flick quiere seguir y habrá acuerdo

El presidente electo del Barça, Joan Laporta, anunció que la renovación de Hansi Flick hasta el 2028 está prácticamente cerrada y que saldrá a la luz muy pronto, antes incluso de que tome la posesión del cargo como presidente: "La intención que tenemos todos es renovar. Acaba en el 2027 y siempre queremos que trabaje con un año más de contrato por delante. Hansi también está a favor. Vamos a anunciar su renovación lo antes posible porque creemos que es lo mejor", aseguró en 'Rac-1' Más información