De las votaciones a la fiesta: así fueron las elecciones del Barça / SPORT

De las votaciones a la fiesta: así fueron las elecciones del Barça

El FC Barcelona vivió una jornada histórica con las elecciones a la presidencia del club.El vídeo recoge los momentos más destacados del día: la llegada de socios al Camp Nou para votar, la presencia de exjugadores, políticos y miembros de la plantilla del Barça, y las imágenes de los dos candidatos, Joan Laporta y Víctor Font, ejerciendo su derecho a voto.Tras el anuncio oficial del resultado, Laporta celebró la victoria electoral y dirigió sus primeras palabras como presidente reelegido. La jornada terminó con la celebración del triunfo en la sala Luz de Gas junto a su equipo y seguidores. Más información