José Luis Sánchez, cuestiona el día electoral del FC Barcelona y Pedrerol lo frena en seco / EL CHIRINGUITOTV

José Luis Sánchez, cuestiona el día electoral del FC Barcelona y Pedrerol lo frena en seco

El resultado de las elecciones y algunas imágenes de la jornada se comentaron en 'El Chiringuito', donde varios tertulianos debatieron sobre el ambiente vivido durante las votaciones.Uno de los más críticos fue José Luis Sánchez, que cuestionó algunas imágenes protagonizadas por Laporta durante el día electoral: "Yo creo que es una cuestión de respeto y saber estar, y de tener cierta educación con tu oponente y con la otra candidatura e incluso con la institución", comenzó explicando.El periodista quiso ir más allá y dejó caer que, en su opinión, ciertas escenas no eran las más apropiadas para un proceso electoral: "Creo que si esto lo convertimos todo en un circo, en un proceso democrático que eran las elecciones del Fútbol Club Barcelona…", empezó a decir antes de terminar su argumento.En ese momento intervino rápidamente Josep Pedrerol, que no estuvo de acuerdo con sus palabras y le frenó en seco: Más información