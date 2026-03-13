Victor Font explica su proyecto para las secciones. / DAVID BERNABEU

Victor Font explica su proyecto para las secciones.

Victor Font, sobre su proyecto para las secciones. “Acabaremos con los directivos responsables de las secciones. Esto es historia. Nombraremos a un director general deportivo de las secciones. No está cerrado, pero podría ser Jordi Bartomeu” Bartomeu fue director ejecutivo de la Euroliga y la Acb.Font también anuncia la recuperación de David Barrufet y Víctor Tomás para el balonmano, después que Laporta prescindiera de ambos.Además, añade que las secciones dejarán de ser deficitarias.