La tipografía de Anna Vives llega a la camiseta del Barça

La camiseta del Barça para el partido de Champions ante el Newcastle esconderá una historia muy especial: la tipografía ha sido creada por Anna Vives, una joven con síndrome de Down. La tipografía diseñada por Anna Vives será visible este miércoles 18 de marzo en el dorso de las camisetas de los jugadores del FC Barcelona en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle, que se disputará en el Spotify Camp Nou.Esta acción, coordinada por la Fundación FC Barcelona, ha contado con la colaboración de la UEFA Foundation y la Fundación Itinerarium y se enmarca dentro de las iniciativas de sensibilización por el Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo.