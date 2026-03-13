Lamine Yamal y Eric entrenan y no peligran para el Barça-Sevilla / FC BARCELONA

El astro Rocafonda no participó en la vuelta al trabajo de este jueves ni estuvo en el tardeo de conjura por el aniversario de Araujo. Es, junto a Pedri, el factor más diferencial y capaz de cambiar signos de partido que tiene el Barça. Prescindir de Lamine Yamal, hoy en día, resulta un privilegio que Hansi Flick no se puede permitir. Es por eso que saltaron un poco las alarmas este jueves cuando el de Rocafonda no realizó la sesión de entrenamiento con el grupo. Pero, según ha podido saber SPORT, el de Rocafonda sí entrena con normalidad este viernes y apunta a ser de la partida domingo frente al Sevilla en el duelo liguero (16:15), que coincidirá con las elecciones a la presidencia. Más información