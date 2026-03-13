Secciones

Enric Reyna fue presidente del FC Barcelona entre febrero y mayo de 2003 / SPORT

Triste noticia para el barcelonismo. El expresidente del FC Barcelona, Enric Reyna Martínez, ha fallecido a la edad de 85 años. Reyna sucedió en el cargo a Joan Gaspart el 12 de febrero del 2003 tras la dimisión del empresario hotelero. Fue presidente de la entidad azulgrana hasta convocar meses más tarde unas elecciones que acabaría ganando Joan Laporta. Reyna dimitió tras una polémica Asamblea Extraordinaria el 5 de mayo. Al día siguiente, Joan Trayter se convirtió en presidente de la Junta gestora. Más información

