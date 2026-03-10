Laporta: "¿Es indigno lo que hizo el Barcelona y no lo que hace el Real Madrid? / El Partidazo de COPE

La entrevista a Joan Laporta en la COPE tuvo de todo, pero se vivió un momento de mucha tensión en el estudio cuando Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE', sacó a la palestra el nombre de Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y los correspondientes pagos que se le hicieron durante un periodo de 17 años. Durante la entrevista, el periodista asturiano se mostró indignado: "A mí me parece indigno pagarle al vicepresidente de los árbitros, simplemente eso, ya que en ningún otro ámbito de la empresa se permitiría ese tipo de pagos". La afirmación de Castaño no pasó desapercibida para Laporta, que no dudó en contestarle: "Ah, pero no le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid" Más información