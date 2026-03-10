Secciones

Es noticia
Real MadridEspanyol - OviedoLaporta FontXavi MessiLesión CarrerasAlonsoEtapa 3 París-NizaClasificación París-NizaAyuso VingegaardNewcastle - Barcelona horarioNewcastle - Barcelona alineacionesClasificación LaLiga sin VARArda GülerLaporta MessiAlejandro EchevarríaAlcarazCuándo juega AlcarazEddie HoweEtapa 2 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMadrid basketJabari ParkerCuándo juega el BarcelonaMaldiniPedro SánchezPedrerolCandidatos Elecciones Barça 2026Velada del Año IbaiBarrio FlickJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
Joan Laporta: "Jorge Messi me dijo en mayo que en Barcelona tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami"

Joan Laporta: "Jorge Messi me dijo en mayo que en Barcelona tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami"

Joan Laporta: "Jorge Messi me dijo en mayo que en Barcelona tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami" / El Partidazo de COPE

Joan Laporta: "Jorge Messi me dijo en mayo que en Barcelona tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami"

El Partidazo de COPE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Cerrando la ronda de entrevistas ayer lunes, Joan Laporta en 'El Partidazo de Cope', siguió ampliando su relato sobre la situación de Leo Messi. Preguntado por si le daba miedo si en estos días se pronunciaba el argentino o su padre, Laporta respondió: "No, en absoluto. Estoy convencido de que diría lo mismo que yo, porque la conversación fue la que fue, salvo que cambien versiones. Pero no creo que cambien versiones porque con Jorge siempre nos hemos entendido". Más información

Últimos vídeos

TEMAS