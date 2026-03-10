Joan Laporta explica su relación con Florentino Pérez: “El fondo que estaba vinculado a la Superliga se interesó por nuestras palancas" / El Partidazo de COPE

Joan Laporta habló sobre su relación con Florentino Pérez y la Superliga en la entrevista con Juanma Castaño en "El Partidazo de COPE" “El fondo que estaba vinculado a la Superliga se interesó por nuestras palancas. Me prometieron 300 millones, y dije: ‘Si no llegan, me voy de la Superliga...' "Nosotros seguimos el procedimiento para salir sin penalización de la Superliga... y el Madrid también ha ido por este camino"