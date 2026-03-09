Secciones

Rakitic reconoció que su generación debería haber ganado más Champions

Rakitic reconoció que su generación debería haber ganado más Champions

 Ivan Rakitic en una entrevista concedida al 'Què T'hi Jugues' de la 'Ser' explicó "Con todo el respeto del mundo, mi generación lo hemos dejado pasar demasiado. Teníamos la calidad, el equipo y el entorno, podríamos haber ganado 2-3 Champions en mi época. Cuando hablo con excompañeros, lo lamentamos. Siempre tiene que pasar un tiempo para darnos cuenta. Una competición en la que los blaugranas no ganan desde 2015, cuando se impusieron a la Juventus de Turín por 3-1, gracias a los goles de Rakitic, Luis Suárez y Neymar. Más información

