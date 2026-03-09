Joan Laporta: "Las palabras de Xavi me han dolido" / RAC1

Joan Laporta: "Las palabras de Xavi me han dolido"

La primera pregunta del debate conducido por Jordi Basté en 'Rac 1' fue referida a esta entrevista de 'La Vanguardia' a Xavi Hernández y la réplica de Joan Laporta fue contundente: "Me ha dolido", dijo Laporta sobre las declaraciones de Xavi. "Cuando veo estas declaraciones, pienso en Flick. Es duro ser presidente porque tienes que tomar decisiones difíciles. Con Xavi vi que seguiríamos perdiendo, me tranquiliza ver cómo han ido las cosas".