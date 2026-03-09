¿Quién es Alejandro Echevarría y qué papel juega en el Barça? / SPORT

Uno de los hombres en los que más confía Joan Laporta es Alejandro Echevarría, su excuñado, que una vez más vuelve a estar en la primera plana del debate barcelonista después de que protagonizara una parte del primer debate entre Joan Laporta y Víctor Font de cara a las elecciones a la presidencia del Barça de próximo 15 de marzo. Alejandro Echevarria no tiene cargo ni retribución en el Barça, pero tiene voz en decisiones importantes para el club. Por ejemplo, en situaciones como la que en su momento decidió la continuidad de Xavi Hernández en el banquillo del primer equipo. Generó un profundo debate en el seno de la entidad azulgrana, un debate que ha aflorado nuevamente a raíz de la reciente entrevista del ex entrenador azulgrana en la que se refería a su influencia.