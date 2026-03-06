Laporta: "El único riesgo que tiene el proyecto deportivo del Barça es Víctor Font"
Laporta comparece ante los medios para presentar los miembros de su candidatura. Durante el turno de preguntas ha hablado sobre su proyecto deportivo: "El único riesgo que tiene el proyecto deportivo del Barça es Victor Font. Uno a tener en cuenta y muy elevado. Nuestro proyecto es con Flick en el banquillo, estamos encantados con él, mi percepción es que el barcelonismo está encantado con él, igual que con Deco. Estamos construyendo el futuro, el pasado no respresenta al otro candidato". Más información