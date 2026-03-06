Joan Laporta: "Víctor Font se ha convertido en altavoz de la campaña de desprestigio institucional contra el Barça" / Defensem el Barça

Laporta comparece ante los medios para presentar los miembros de su candidatura. Ha hablado sobre las declaraciones ayer de Víctor Font sobre el caso Negreira. "Defendemos el Barça que caiga en manos de personas con falta de experiencia y con una ambición desmesurada que son capaces de destruir la trayectoria exitosa del Barça, de equipos sensacionales que lo ganaron todo, y que haga de altavoz de la mayor campaña de desprestigio institucional que el Barça ha recibido de su historia. Me parece triste como culé. El Barça no se merece un candidato así". "Le exigo que ractifique y pida disculpas a todo el barcelonismo".