Sale Marcus Sorg a preparar los espacios para el entrenamiento en medio de la lluvia. Salen los jugadores del Bará al césped con 40 minutos de retraso. Los últimos en salir han sido un Gavi sonriente y Lamine. Repiten los canteranos del filial de ayer: Álvaro Cortés, Xavi Espart, Tommy Marqués y Kochen, veremos si alguno entra en la convocatoria. Tienen muchos números. Gavi, muy activo en la sesión de hoy. Veremos si entra en la lista ante el Athletic o Flick espera un poco más. Es una de las grandes dudas Más información