Font pide respeto al presidente saliente del FC Barcelona: "Lo que desprestigia al club es faltar el respeto a los socios que queremos el cambio"

Jordi CARNÉ

Víctor Font explicó en el "primer día de apasionante campaña electoral" su "ambicioso, pero realista" programa económico para los comicios del próximo 15 de marzo. El líder de 'Nosaltres', acompañado por uno de los hombres fuertes de su candidatura, Jaume Guardiola, e Iñaki Ecenarro, presentó detalladamente, "pero sin 'PowerPoints'", un plan para "poder facturar 1.650 millones de euros en el último año del próximo mandato" en un acto en el que respondió a las acusaciones de Joan Laporta de "convertirse en portavoz de la caverna madridista". Más información

