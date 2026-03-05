Secciones

La plantilla celebra antes del entreno los 200 partidos de Araujo con el Club

El equipo de Hansi Flick ha arrancado la sesión de entrenamiento con un homenaje a Ronald Araujo, que ha alcanzado los 200 partidos con el primer equipo azulgrana.Sus compañeros le han entregado una camiseta conmemorativa y el momento ha quedado inmortalizado con una fotografía conjunta. Desde su debut el 6 de octubre de 2019 ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou, el central uruguayo se ha convertido en uno de los referentes del vestuario y ya es el tercer jugador uruguayo con más partidos en la historia del club. Tras el homenaje, el Barça ha continuado preparando el próximo duelo de LaLiga ante el Athletic Club, en una sesión con todos los jugadores disponibles del primer equipo y la presencia de varios futbolistas del filial.

