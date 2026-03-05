El Barça afina en Milán antes del duelo de Euroliga ante Olimpia Milano / FC BARCELONA

El FC Barcelona Bàsquet vuelve a la acción en la EuroLeague tras el parón por las ventanas FIBA.El equipo dirigido por Xavi Pascual ha realizado la clásica sesión de tiro en Milán antes de enfrentarse al Olimpia Milano en la jornada 30 de la competición.Con el final de la fase regular cada vez más cerca, el conjunto azulgrana necesita reaccionar tras varias semanas de resultados irregulares y sumar un triunfo importante para mantenerse en la pelea por las posiciones que dan acceso a las eliminatorias previas a la Final Four.