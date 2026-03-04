¡Koundé y Balde lesionados!

Secciones

Jules Koundé se retiró lesionado a los 10 minutos del Barça-Atlético de la Copa del Rey y su sustituto, Alejandro Balde, también pidió el cambio en la segunda mitad, En el minuto 68 del partido, y con 2-0 en el marcador para los azulgranas, ha llegado el segundo contratiempo cuando Balde ha notado que no podía seguir. Ha sido un momento inesperado, que ha obligado a Hansi Flick a mover ficha rápidamente: no volverán hasta después del parón de selecciones. Más información

