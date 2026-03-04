Alejandro Balde, hundido, se retira lesionado del terreno de juego
En el minuto 68 del partido, y con 2-0 en el marcador para los azulgranas, ha llegado el segundo contratiempo cuando Balde ha notado que no podía seguir. Ha sido un momento inesperado, que ha obligado a Hansi Flick a mover ficha rápidamente, dando entrada a Ronald Araujo en el partido número 200 del uruguayo con la camiseta azulgrana. Gerard Martín, que había empezado como central en el perfil izquierdo, ha pasado al lateral izquierdo, su posición natural.