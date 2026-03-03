Secciones

La fiscalía monegasca investiga el contrato suscrito en el 2025 por el Congo con el AS Mónaco

La fiscalía monegasca ha anunciado la apertura de una investigación preliminar por corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos por el contrato suscrito en el 2025 por el Congo con el AS Mónaco por 4,5 millones de euros por temporada. La investigación viene a raíz de una querella de dos ciudadanos congoleses contra este acuerdo y su abogado ha explicado que podrían emprender también acciones legales por los acuerdos firmados con el Barça y con el Milan. Más información

