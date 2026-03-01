Jordi Gil

Sergi Roberto desvela el proyecto del Como: “Cesc es la pieza clave”

Sergi Roberto atiende a SPORT desde el norte de Italia para repasar su nueva etapa en el Como y, por supuesto, hablar del FC Barcelona, el club de su vida. El ex capitán azulgrana explica cómo ha sido salir de su zona de confort tras toda una carrera en el Barça, su rol como centrocampista en un equipo joven y por qué el Como se está convirtiendo en uno de los proyectos más reconocibles de la Serie A: presión, verticalidad y una idea “más estilo Barça” con el balón. Además, Sergi analiza la actualidad del Barça: el juego de Flick, el peso de La Masia, el carácter del vestuario y la posibilidad de una gran remontada europea, recordando aquella noche histórica ante el PSG. “Todo empieza por creérselo”, insiste. 📌 Entrevista completa, con detalles del proyecto liderado por Cesc Fàbregas y el presente del Barça desde la mirada de un jugador que lo vivió todo desde dentro.