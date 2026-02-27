Rafa Yuste abandona la Ciutat de la Justícia tras declarar por el Caso Reus. / DAVID BERNABEU

IMAGEN SPORT Rafa Yuste abandona la Ciutat de la Justícia tras declarar por el Caso Reus. El presidente interino del Barça, investigado por una presunta estafa, ha guardado silencio sobre su declaración. Sí lo hizo sobre el socio de la denuncia a la Audiencia Nacional. “Lo más importante que tiene este club es la estima de sus socios. La mayoría quieren al Barça con locura y con esa estima jamás habrá nadie que nos pueda hacer daño”