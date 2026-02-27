Secciones

Patri Guijarro y la Fundación Barça, juntos en el Día de las Enfermedades Raras / FC BARCELONA

Patri Guijarro y la Fundación Barça, juntos en el Día de las Enfermedades Raras

FC BARCELONA

En el Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias, Patri Guijarro compartió una tarde muy especial con Maria y Martina, de la Fundación CA, dentro del proyecto Fundació FC Barcelona. El programa Pulseras Blaugranas trabaja para mejorar el bienestar emocional de niños y niñas durante su estancia en hospitales pediátricos de Cataluña y otros lugares del mundo, humanizando la atención y acompañando también en cuidados paliativos a domicilio cuando es necesario. Un rato compartido entre risas y juegos para acercarnos un poco más a enfermedades poco conocidas, pero que pueden ser graves e invalidantes.

