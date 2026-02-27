Hansi Flick: "Me quedaría 100 partidos más" / FC BARCELONA

Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque liguero de mañana ante el Villarreal con el sorteo de Champions como tema protagonista. al ser preguntado por SPORT sobre una posible renovación y por la opción de seguir muchos partidos más al frente del equipo, el técnico dejó el gran titular de la rueda de prensa y dejó entrever que continuará: “¿Por qué no? Me encanta el día a día en este club, estoy muy contento con el tiempo y es un honor entrenar al Barça y los jugadores también hacen un trabajao fantástico y todo el mundo puede estar muy orgulloso de ello”. Con estas palabras, el alemán dejó claro que se siente plenamente identificado con el proyecto y cómodo en el club. De esta manera, más allá de los resultados, Flick transmite ilusión dando a entender que su etapa en el banquillo azulgrana todavía puede tener mucho recorrido. Más información