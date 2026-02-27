Carles Ordiales, explica la propuesta de ‘Nosaltres’ para la gestión de la lista de espera de abonos del Spotify Camp Nou / Jordi CARNÉ

A "17 días" de la celebración de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font presentó "otra propuesta estrella" del proyecto social de 'Nosaltres' para intentar tumbar a Joan Laporta y relevarlo en la zona noble del Spotify Camp Nou. Este viernes, el precandidato explicó su plan para acabar con la lista de espera de abonados culés, actualmente integrada por "unas 15.400 personas". Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB y responsable social de la precandidatura de Víctor Font, explica la propuesta de ‘Nosaltres’ para la gestión de la lista de espera de abonos del Spotify Camp Nou, que ahora mismo integran unos 15.400 socios culés. “5.000 personas tendrán su abono directamente y el resto tendrán acceso a un paquete de entre 1.000 y 5.000 entradas por partido” Más información