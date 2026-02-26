Víctor Font presenta su "rompedora" propuesta para los abonos del Spotify Camp Nou / Jordi CARNÉ

Se acerca el último día para recoger las 2.337 firmas que necesitan los aspirantes a gobernar el FC Barcelona para pasar el corte y convertirse en candidatos a la presidencia del club. En el acto electoral de esta mañana Víctor Font presenta su "rompedora" propuesta para los abonos del Spotify Camp Nou: “Reduciremos el precio hasta un 75%. Queremos que el campo se vuelva a llenar de socios y socias” Más información