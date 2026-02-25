Los jugadores del Barça prueban por primera vez el nuevo CUPRA Raval / FC BARCELONA

CUPRA ha ofrecido una experiencia exclusiva y pionera en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona con una prueba de conducción previa al lanzamiento del Raval, el primer vehículo eléctrico urbano de la gama, que incorpora toda la emoción y el diseño expresivo de la marca. Los jugadores del primer equipo Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji y Alejandro Balde, tuvieron la oportunidad de probar el coche en las cercanías de las instalaciones del club, donde descubrieron su diseño disruptivo, su rendimiento electrizante y su enfoque en el conductor. Más información