El Barça ha podido trabajar con prácticamente toda la plantilla / FC BARCELONA

El Barça se ha entrenado esta mañana en la Ciutat Esportiva para empezar a preparar el partido del próximo fin de semana ante el Villarreal. El equipo de Hansi Flick ha podido trabajar con prácticamente toda la plantilla, una imagen poco habitual teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones que ha habido en los últimos meses. El entrenamiento ha empezado con las clásicas collejas por su cumpleaños a Hansi Flick.