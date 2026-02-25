Secciones

Es noticia
MbappéPiquéChampions League hoyCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaAlcarazRivales Barcelona ChampionsRespuesta Barça CTADroSorteo ChampionsReal Madrid - BenficaReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesVirtus Bolonia - BarçaAchraf violaciónRashfordBastoniPrestianni ViniciusPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin
El Barça ha podido trabajar con prácticamente toda la plantilla

El Barça ha podido trabajar con prácticamente toda la plantilla

El Barça ha podido trabajar con prácticamente toda la plantilla / FC BARCELONA

El Barça ha podido trabajar con prácticamente toda la plantilla

FC BARCELONA

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Barça se ha entrenado esta mañana en la Ciutat Esportiva para empezar a preparar el partido del próximo fin de semana ante el Villarreal. El equipo de Hansi Flick ha podido trabajar con prácticamente toda la plantilla, una imagen poco habitual teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones que ha habido en los últimos meses. El entrenamiento ha empezado con las clásicas collejas por su cumpleaños a Hansi Flick. Más información

TEMAS