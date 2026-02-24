Pedri y Ferran desvelaron en El Hormiguero que esta temporada el sistema de sanciones ha cambiado

Pedri y Ferran en El Hormiguero / @El_Hormiguero

Pedri y Ferran desvelaron en primicia que esta temporada el sistema de sanciones ha cambiado. Si un jugador llega tarde, ya no se queda sin jugar automáticamente, como ocurrió en el pasado con jugadores como Jules Koundé, sino que debe pagar una multa económica. "Sobre la puntualidad, lo hemos cambiado un poco. Si llegas tarde, pagas una multa", comentaba Pedri en tono distendido, mientras Ferran bromeaba sobre el papel de capitán de su amigo. Las multas, según confirmó el propio Ferran, pueden rondar los 40.000 euros. Una cifra que demuestra que la puntualidad no es un detalle menor para el entrenador de Heidelberg. Otros futbolistas también han hablado de esa rigidez, asegurando que si el entrenamiento es a las 11:00, llegar a las 11:00 y tres segundos ya cuenta como retraso para Flick. "No me imagino cuánto dinero sería 20 minutos. Ya le puedes pasar una foto de un ibuprofeno", bromeaba.