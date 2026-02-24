Laporta da más detalles sobre la relación Messi-Barça en el programa 'Cafè d'idees' / Cafè d'idees @cafedidees_rtve

Joan Laporta, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, fue entrevistado en el programa 'Café d'idees' de 2 CAT y dio su versión sobre los movimientos de Leo Messi que lo alejaron definitivamente del club blaugrana. ¿Es impensable que vuelva del Barça a jugar una última temporada, que acabe su carrera en el Barça? "Esto en su día ya se intentó en el 2023 y no pudo ser. Prefirieron ir al Inter de Miami por varias razones. O sea, fue una decisión de Messi, ir al Inter de Miami. Yo no tomo las decisiones por cuenta de nadie, y él tomó esa decisión. Es muy respetable. No hemos hecho en este sentido ninguna crítica. Creo que Messi ha dado mucho al Barça, que el Barça le ha dado mucho a Messi, y que lo que merece Messi es un partido de homenaje, porque no pudo ser tal y como van las cosas. Y además creo que es de esos jugadores que han sido tan emblemáticos y han sido el mejor jugador del mundo, yo creo que merece un estatua también junto a la del Kubala y a la del Cruyff. Porque yo creo que ha marcado una época, ha sido el mejor" Más información