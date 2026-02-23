Marcelo y Ronaldinho vivieron un pequeño roce en el Clásico de Leyendas en Los Ángeles / @a_derll

Nuevo Clásico de Leyendas. Por primera vez en Los Ángeles (Estados Unidos) se enfrentaron los veteranos del FC Barcelona y del Real Madrid en un emocionante partido que terminó con empate 1-1 en el BMO Stadium. En una jugada, Marcelo y Ronaldinho vivieron un pequeño roce. El rifirrafe surgió a raíz de una jugada en la que el lateral brasileño intentaba sacar rápidamente una falta desde su propio campo, pero Ronaldinho apareció por detrás y lo empujó de manera juguetona, impidiéndole ejecutar el saque rápido. Más información