Secciones

Es noticia
Prestianni UEFAMbappéPiquéChampions League hoyCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaAlcarazRivales Barcelona ChampionsDroSorteo ChampionsReal Madrid - BenficaReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesVirtus Bolonia - BarçaAchraf violaciónSanción PrestianniPrestianni ViniciusRespuesta Barça CTAPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin
Marcelo y Ronaldinho vivieron un pequeño roce en el Clásico de Leyendas en Los Ángeles

Marcelo y Ronaldinho vivieron un pequeño roce en el Clásico de Leyendas en Los Ángeles

Marcelo y Ronaldinho vivieron un pequeño roce en el Clásico de Leyendas en Los Ángeles / @a_derll

Marcelo y Ronaldinho vivieron un pequeño roce en el Clásico de Leyendas en Los Ángeles

@a_derll

RRSS WhatsAppCopiar URL

Nuevo Clásico de Leyendas. Por primera vez en Los Ángeles (Estados Unidos) se enfrentaron los veteranos del FC Barcelona y del Real Madrid en un emocionante partido que terminó con empate 1-1 en el BMO Stadium. En una jugada, Marcelo y Ronaldinho vivieron un pequeño roce. El rifirrafe surgió a raíz de una jugada en la que el lateral brasileño intentaba sacar rápidamente una falta desde su propio campo, pero Ronaldinho apareció por detrás y lo empujó de manera juguetona, impidiéndole ejecutar el saque rápido. Más información

Últimos vídeos

TEMAS