Marc Ciria: "Como socio, estoy harto de la judicialización del Barça”

Marc Ciria, en la presentación de su plan económico 1500, con el q esperar recuperar al Barça de la deuda y tener fairplay. Sobre la denuncia de un socio contra Joan Laporta en la audiencia nacional. “Estoy muy cansado decla entrada y salida constante del Barça en los juzgados. Sólo espero q el club esté limpio y no tenga nada q ver con todo esto. Como socio, estoy harto de la judicialización del Barça”