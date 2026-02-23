Marc Ciria: "Como socio, estoy harto de la judicialización del Barça”
Marc Ciria, en la presentación de su plan económico 1500, con el q esperar recuperar al Barça de la deuda y tener fairplay. Sobre la denuncia de un socio contra Joan Laporta en la audiencia nacional. “Estoy muy cansado decla entrada y salida constante del Barça en los juzgados. Sólo espero q el club esté limpio y no tenga nada q ver con todo esto. Como socio, estoy harto de la judicialización del Barça”
