Flick asiste a la presentación del libro de Laporta en pleno proceso electoral

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asistido este lunes a la presentación del libro 'Així hem salvat el Barça' (Así hemos salvado el Barça), en el que el presidente saliente y precandidato en las próximas elecciones del club, Joan Laporta, ahonda en los momentos clave de su último mandato (2021-2026) al frente de la entidad azulgrana. Más información

