Los agentes de Ajay Tavares, ya en el interior de la Ciutat Esportiva para firmar su nuevo contrato con el Barça. / Carlos MONFORT

Carlos MONFORT

🔴 IMAGEN @Sport Los agentes de Ajay Tavares, ya en el interior de la Ciutat Esportiva para firmar su nuevo contrato con el Barça. En la imagen, el agente de CAA Base, Ellis Khouri, acompañado por Walid Matata, la mano derecha del futbolista. Ambos claves para desatascar la operación. 🎥 @monfortcarlos

