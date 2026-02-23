Los agentes de Ajay Tavares, ya en el interior de la Ciutat Esportiva para firmar su nuevo contrato con el Barça.
🔴 IMAGEN @Sport Los agentes de Ajay Tavares, ya en el interior de la Ciutat Esportiva para firmar su nuevo contrato con el Barça. En la imagen, el agente de CAA Base, Ellis Khouri, acompañado por Walid Matata, la mano derecha del futbolista. Ambos claves para desatascar la operación. 🎥 @monfortcarlos
Últimos vídeos
INTENTO GOLPE DE ESTADO
Felipe González habla claro sobre el papel determinante del rey Juan Carlos I en el 23F
VIOLENCIA SEXUAL