El duro castigo de la NBA a los Clippers / Sport.es

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El duro castigo de la NBA a los Clippers

Se ha confirmado que la NBA aplicará un severo castigo sobre los Clippers debido al caso Kawhi Leonard. Para empezar, el equipo perderá una ronda de drafts los siguientes cinco años, a la vez que tendrán que abonar un total de 30 millones de dolares al ser multados. Steve Ballmer, propietario de la franquicia, ha sido suspendido durante un año de cualquier actividad relacionada con cualquier equipo o con la misma NBA. Descubre todos los detalles en el siguiente vídeo. Más información