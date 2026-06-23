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Giannis Antetokounmpo se va a Miami Heat en un traspaso impactante

Giannis Antetokounmpo se va a Miami Heat en un traspaso impactante

Giannis Antetokounmpo se va a Miami Heat en un traspaso impactante / Nil Jaimejuan

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Giannis Antetokounmpo se va a Miami Heat en un traspaso impactante

Nil Jaimejuan

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La NBA acaba de vivir uno de esos movimientos que cambian por completo el mapa de la liga. Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores más dominantes de la última década y símbolo absoluto de los Milwaukee Bucks, pondrá rumbo a los Miami Heat en un traspaso de enorme impacto que marca el final de una era en Wisconsin y abre una nueva etapa de máxima ambición en Florida. Más información

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