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Giannis Antetokounmpo se va a Miami Heat en un traspaso impactante
La NBA acaba de vivir uno de esos movimientos que cambian por completo el mapa de la liga. Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores más dominantes de la última década y símbolo absoluto de los Milwaukee Bucks, pondrá rumbo a los Miami Heat en un traspaso de enorme impacto que marca el final de una era en Wisconsin y abre una nueva etapa de máxima ambición en Florida. Más información