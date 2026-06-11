Los Knicks firman la mayor remontada de la historia de las Finales de la NBA y acarician el anillo / Atlas News

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Los Knicks firman la mayor remontada de la historia de las Finales de la NBA y acarician el anillo

Las calles de Nueva York se convirtieron este miércoles en el escenario de una fiesta monumental. Miles de aficionados de los Knicks invadieron las avenidas de la ciudad, subiéndose a los coches y celebrando eufóricos tras presenciar una gesta que ya forma parte de los libros de historia del baloncesto mundial. El motivo de tanta locura fue el inverosímil triunfo de los New York Knicks por 107-106 ante los San Antonio Spurs. El héroe de la noche fue OG Anunoby, quien con un palmeo a falta de tan solo 1,2 segundos para el final del encuentro selló la mayor remontada jamás registrada en unas Finales de la NBA. El equipo neoyorquino llegó a perder por hasta 29 puntos de diferencia durante el tercer cuarto, un abismo que parecía definitivo. Sin embargo, en un último periodo épico, los Knicks lograron dar la vuelta al marcador para estupefacción de los Spurs y alegría de una afición que llevaba décadas esperando un momento así.