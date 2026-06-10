La cara más vergonzosa de la derrota de los Knicks: agresiones a seguidores de los Spurs / @PerolasdaNBA/@parti_king

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La cara más vergonzosa de la derrota de los Knicks: agresiones a seguidores de los Spurs

La derrota de los Knicks ante los Spurs en el Game 3 de las Finales NBA dejó una oleada de violencia en Nueva York, con varios vídeos difundidos en redes en los que se ve a aficionados de San Antonio siendo atacados, acosados y despojados de sus camisetas. Las imágenes, especialmente duras, provocaron una fuerte reacción pública y llevaron incluso a Victor Wembanyama y Karl-Anthony Towns a condenar lo sucedido, mientras la policía realizó 21 detenciones tras los altercados de la noche