EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Nueva York se vuelca con los Knicks y espera revancha tras la derrota ante los Spurs

Nueva York volvió a volcarse esta noche con los New York Knicks, pese a que el equipo perdió 111-115 en el tercer partido de las Finales de la NBA, en un encuentro que mantuvo en vilo a la ciudad, con un Madison Square Garden convertido en epicentro de un despliegue sin precedentes. Más de un millar de aficionados hicieron cola desde primera hora de la tarde para acceder a las 'watch party' gratuitas que se celebraron en los distritos de la Gran Manzana. Mientras, un asiento de primera fila en el Madison se vendía por cifras superiores a los 70.000 dólares. Más información